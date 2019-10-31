لبنان تعلن إسقاط طائرة لإسرائيل.. والأخيرة ترد

قالت وسائل إعلامية، إن لبنان قامت بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي.

ووفقًا لروسيا اليوم، فإن ناشطون عبر موقع التواصل الإجتماعي قالوا بأن حريقًا ظهر في بلدة حبوش جنوب لبنان بمنطقة النبطية، موقع سقوط الطائرة الإسرائيلية.

واستدل الناشطون على إسقاط الطائرة المسيرة بأن دوي انفجار شديد سُمع في منطقة النبطية قرابة الساعة الثانية وعشر دقائق ظهرًا، وذلك في نفس الوقت التي حلقت فيه الطائرة.

وحسب موقع «إنتل سكاي» المتخصص بمراقبة حركة الطائرات، فإن جسم غريب سقط إثر انطلاق صاروخ من جبل صافي، وفقًا للمعلومات الأولية للواقعة.

ومن جانبه رد الجيش الإسرائيلي على هذه الواقعة بأن محاولة إسقاط طائرة مسيرة فوق لبنان، قد باءت بالفشل، مشيرًا إلى أن المضادات الأرضية لم تصب الطائرة.