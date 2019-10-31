» 22 فبراير.. الحكم على علاء وجمال مبارك في «التلاعب بالبورصة»

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة تحديد موعد الـ 22 من فبراير لعام 2020، موعدًا للنطق بالحكم في قضية التلاعب البورصة.

حيث يتهم في هذه القضية علاء وجمال مبارك، أبناء الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، و7 آخرين، حيث نوهت على المتهمين ضرورة الحضور في الجلسة المقبلة.

وقامت المحكمة، برئاسة المستشار خليل عمر، وعضويه المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبري، وسكرتارية محمد سليمان، بتأجيل النظر في قرار التحفظ على أموال المتهمين في القضية ذاتها.