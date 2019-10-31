مدبولي يلزم جميع جهات الدولة بجائزة التميز الحكومي

أعلن الدكتور مصطفي مبدولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن جائزة التميز الحكومي ستصبح إلزامية على كل الجهات وليس تطوعية، وذلك بدءًا من النسخة الثانية.

يأتي ذلك لتشجيع المنافسة والتحفيز على الإبتكار بين جهات الجهاز الإداري للدولة، حيث وجه، رئيس الوزراء، هالة السعيد وزيرة التخطيط، بزيادة القيمة النقدية للجائزة، والنظر لاستحداث فئات جديدة في الجائزة في مجال التعليم والصحة.

وخلال كلمته، وجه مدبولي الشكر للفائزين بالجائزة في النسخة الأولى، متمنيًا الإلتقاء بكوادر جديدة في العام القادم، بالعاصمة الإدارة الجديدة.