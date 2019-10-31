» "طلعت يوسف": هذه أسلحة الاتحاد لعبور المحرق البحريني

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المصريون

المحرق

أكد طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، اليوم الخميس، على جاهزية فريقه لمواجهة المحرق البحريني في ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، مشيرًا إلى أنه سيعتمد على إصرار لاعبيه والأرض والجمهور.

ويستضيف الاتحاد فريق المحرق في إستاد الإسكندرية، بحضور 5 آلاف متفرج، الأحد المقبل، وستقام مباراة العودة في المنامة يوم 26 نوفمبر المقبل.

وأضاف طلعت يوسف في تصريحات صحفية: "الفريق مكتمل الصفوف وفي حالة تركيز جيدة للغاية، سنتسلح بالأرض والجمهور وعزيمة وإصرار اللاعبين، لا نعاني غيابات في الصفوف وسنبدأ معسكرا مغلقا غدا الجمعة لمزيد من التركيز قبل المباراة".

وأكد مدرب الاتحاد أن المواجهة لن تكون سهلة ووصف المحرق بأنه فريق جيد يمتلك لاعبين مميزين وسيسعى لتحقيق نتيجة جيدة خارج أرضه قبل مباراة العودة.

ووصلت بعثة المحرق إلى الإسكندرية، أمس الأربعاء، وضمت 42 فردا على رأسهم البرازيلي ماركوس باكيتا مدرب الفريق فضلا عن 23 لاعبا.


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