» بالصور.. بالتعاون مع الأورمان "تحيا مصر" تسلم 240 منزلاً جديدًا

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صندوق تحيا مصر

جمعية الاورمان

المنازل المتهالكة

سلّم صندوق تحيا مصر، صباح اليوم الخميس 240 منزلا جديدًا لأسرها في محافظة الفيوم، وذلك بعد رفع كفاءتها في إطار تسليم المرحلة الأولى من مشروع إعمار المنازل المتهالكة في 100 قرية بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وقال تامر عبد الفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن مشروع يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة في 100 قرية.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمها الصندوق بقرية بعبش المظالطي بمركز طامية بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم ومحمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الثالث مع جمعية الأورمان لتطوير القرى الأكثر احتياجًا وتوفير سكن كريم لنحو 2885 أسرة بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه من الصندوق تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.


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