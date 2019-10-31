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ديربي جدة.. بث مباشر لمباراة الأهلي والاتحاد
المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة اتحاد جدة وأهلي جدة في بطولة الدوري السعودي.
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