محيي إسماعيل للمخرجين: "عايز أمثل كوميدي"

تحدث الفنان السينمائي محيي إسماعيل، عن مشواره الفني وتجربته مع الأدوار المعقدة خلال مسلسل الأعمال الدرامية التي خاضها طوال أعماله في السينما.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج حديث المساء، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، بأنه يتمنى أن يقدم أدوارًا جديدة ولكن في مجال الكوميديا، حيث يكون بعيدًا عن الأدوار المعقدة.

وخلال الأيام الماضية، تصدر إسماعيل قائمة الأعلى مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بهاشتاج "#محيي_إسماعيل"، وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل على هامش حضوره مهرجان الإسكندرية السينمائي الأخير، كعضو لجنه تحكيم المسابقة في الدورة الـ 35 من المهرجان.



