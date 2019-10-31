قتل وحرق.. جريمة بشعة تهز الإمارات

31 أكتوبر 2019 - 06:08 م

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، جريمة بشعة، بعد أن أقدم شاب آسيوي بصحبة زوجته على جريمة مروعة، عندما اعتدى على والدته بالضرب والحرق حتى فارقت الحياة.

الشاب (29 عامًا) استعان بزوجته (28 عاما) في تعذيب والدته، ما أدى إلى إصابتها بكسور متعددة في الضلوع، ونزيف بالعضلات وتجمع دموي على سطح الرحم، وحروق من الدرجة الأولى، وخلع كامل للعدسة البصرية بالعين اليمنى، وجزء من العين اليسرى.

وبعدما نظرت محكمة جنايات دبي في القضية، أصدرت أمس الأربعاء حكمًا بالسجن 10 سنوات بحق الشاب وزوجته، بعد إدانتهما بالتسبب في وفاة والدته، وفق صحيفة "البيان" المحلية.

وقالت شاهدة عيان في المحكمة إن زوجة الابن (المتهمة الثانية) حضرت إلى شقتها وأخبرتها بأنها جارتها، وأنها تريد منها الاعتناء بطفلتها الصغيرة، مضيفة أنها بعد يومين اتجهت إلى غرفة نشر الملابس، ففوجئت بوجود امرأة مسنة بحالة يرثى لها.