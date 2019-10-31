"داعش" يعترف بمقتل "البغدادي" ويعلن اسم خليفته

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عرب وعالم

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محمد فضل- متابعات

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البغدادى

خليفة

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، عبر الوكالة التابعة له "أعماق"، تعيين "خليفة" أبي بكر البغدادي، الذي قتل في غارة جوية، الأسبوع الماضي.

وقالت "أعماق" التابعة للتنظيم، إن داعش يؤكد مقتل زعيمه أبي بكر البغدادي، مضيفة "ويعلن تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خليفة له".

كما أكد التنظيم الإرهابي، في تسجيل صوتي، مقتل المتحدث باسمه أبي الحسن المهاجر، معلنا تعيين أبي حمزة القرشي خلفا له.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، الأحد، أن قوة خاصة من الجيش الأميركي قتلت ليلة السبت البغدادي، رفقة عدد من مساعديه.

واستهدفت عملية عسكرية أميركية في سوريا "زعيم داعش". وقال عدد من المسؤولين الأميركيين إن البغدادي كان هدفا لغارة ليلية.

وأوضح ترامب أن البغدادي قتل بعد تفجير "سترته" الناسفة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من رفاقه قتلوا أيضا في العملية، التي لم يسقط فيها قتلى من القوات الأميركية.

وتابع أنه تم التعرف على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة، مشيرا إلى أن القوات الأميركية الخاصة حصلت على معلومات مهمة من موقع العملية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.


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