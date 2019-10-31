» «سونج» يعلن القائمة النهائية لمنتخب الكاميرون

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لمنتخب الكاميرون تحت 23 عامًا بقيادة ريجوبير سونج، القائمة النهائية للأسود التي تستعد لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وتستضيف مصر البطولة في الفترة بين 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية المقررة في طوكيو 2020.
وضمت القائمة النهائية لأسود الكاميرون كلًا من:
حراسة المرمى: أمبوسولا أميدجو (القطن الكاميروني) – أبوجو دونالد (تي كيه سي الكاميروني) – داندي جونيور (أبيجيه الكاميروني).
الدفاع: يومين ديجويه (روسكليد الدنماركي) – أنابا أورليتش (ليون الفرنسي) – مبايزو أوليفير (فلاديلفيا الأمريكي) – بانيجو دوبيلكس (سترومسجودست النرويجي) – عمر جونزاليز (شامبلي الفرنسي) – مارسيلن كيلاما (نيور الفرنسي) – نوهو تولو (سوندرز الأمريكي).
الوسط: أوم جوت صامويل (ألتاخ النمساوي) – سوني أوليفير (إسبانيول الإسباني) – يان فابريس (غرناطة الإسباني) – فيكتور إيكاني (سونويوسك الدنماركي) – هونجولا مارتن (أنتويرب البلجيكي).
الهجوم: ستيفن تييري (تولوز الفرنسي) – شيكوا ميشيل (سي في هورن النمساوي) – مبو إيريك (عثمانليسبور التركي) – ايفينا جونيور (أوردينجن الألماني) – بيير إكسافير (لانس الفرنسي) – هيرفي بيتي (كركيرا اليوناني).
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