عشريني يقتل زوجته ويحرق جثتها على فراش الزوجية

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محمد فضل- متابعات

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الشرقية

أقدم شاب عشريني على جريمة مروعة بحق زوجته، إذ قام بقتلها وحرق جثتها عن طريق أنبوبة غاز أشعلها في المنزل بعد أن وثقها في غرفة النوم.

الجريمة التى هزت محافظة الشرقية، قام بها "محمد" مزارع 26 سنة، بسبب خلافات زوجية مع زوجته.

وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة صان الحجر، يفيد وصول" عائشة ش ح ج" ربة منزل مقيمة صان الحجر للمستشفى العام جثة هامدة، وتبين قيام " محمد و ع أ " 26 سنة مزارع مقيم صان الحجر بإرتكاب الواقعة.

وكشفت التحقيقات التى قام بها الرائد أحمد سليم، رئيس مباحث صان الحجر، أنه على أثر خلافات سابقة بين المتهم وزوجته "عائشة" شد وثاقها بالحبال داخل غرفة النوم، وإنهال عليها ضربا وأحضر أسطوانة الغاز وأشعل النيران بمحتويات الشقة قاصدا قتلها لإخفاء جريمته، حيث أفتعل الحروق بالمجنى عليها لإخفاء أثار الضرب بها، وتم القبض عليه وإحالته من قبل النيابة العامة بتهمة القتل العمد، لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها بإحالته أوراق قضيته لفضيلة مفتى الديار المصرية.

وقررت محكمة جنايات الزقازيق بـالشرقية، إحالة أوراق الزوج المتهم بقتل زوجته وإشعال النيران بجثتها لفضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت المحكمة جلسة 24 نوفمبر للنطق بالحكم


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