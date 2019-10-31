"صلاح" ينشر صورة لكائنات غريبة داخل منزله

31 أكتوبر 2019 - 07:07 م

نشر نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى، صورة لكائنات غريبة داخل منزله.

وظهر فى الصورة التي نشرها عبر خاصية "ستوريز"، كائن حى يشبه العنكبوت ومغطي بالشعر الاسود مما أثار ذعر متابعيه ووجه له أسئلة عن هذه الكائنات، فيما قال البعض ان هذه ألعاب ابنته "مكه".

وتأهل ليفربول إلى الدور ربع النهائي بعد تخطى آرسنال بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة 5 - 5، بينما صعد أستون فيلا على حساب وولفرهامبتون.



