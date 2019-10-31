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فلاح يمارس الجنس مع طالبين بطريقة شاذة ويصورهما

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محمد فضل- متابعات

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شهد مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، واقعة صادمة حيث قام فلاح بابتزاز طفلين عن طريق قيامه بعمل صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت اسم سيدة وتواصل مع الطفلين وقام بتصويرهما وتهديدهما بنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وقام بالاعتداء الجنسى عليهما عقب تصويرهما .

وتمكنت الأجهزة الامنية من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بجريمته البشعة مرددًا ساعة شيطان معرفش أأنا عملت كده ليه والله مكنت فى وعيي ومعرفش عيالى هينظرولى ازاى دى كانت اول واخر مرة، حسب صدى البلد.

واعترف المتهم أمام المستشار محمد أكرم حمودة مدير نيابة الدلنجات بقيامه بهذه الأفعال قائلاً: كانت ساعة شيطان وأنا مش هعمل تانى كده.

ترجع أحداث الجريمة إلى تلقى مدير أمن البحيرة بلاغًا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بقيام "م ن ع " 36 فلاح بالتعدى الجنسى على الطفل " ع ا ف " 14سنة طالب بالصف الثاني الأزهري ،ونجل عمه " م م ا " 14سنة طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهرية وقيامه بتصويرهما فى اوضاع مخلة بالآداب مع بعضهما تحت تهديد السلاح.

وقال المجنى عليه الأول، فى أقواله أنه تعرف على المتهم عن طريق الفيس بوك نظرا لقيام المتهم بعمل صفحة على موقع التواصل الاجتماعي باسم سيدة، حيث طلب المتهم منى تصوير نفسى فى اوضاع مخلة وارسال تلك الصور إليه، وعقب ذلك قام المتهم بتهديدى بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأضاف الطفل، أن المتهم طلب منى الحضور الى منزله لكى لا يقوم بنشر الصور الخاصة بى فقمت باصطحاب نجل عمى، وقمنا بالذهاب إلى منزل المتهم وعندما دخلنا المنزل طلب منى ومن نجل عمى تحت تهديد السلاح ان نخلع ملابسنا ونقوم بممارسة الجنس وقام بتصويرنا فى أوضاع مخله كما قام بممارسة الجنس معى.

وتمكن الرائد محمد الديب رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات والنقيب على شاكر معاون مباحث المركز من ضبط المتهم .

وتم تحرير المحضر رقم 4287ادارى الدلنجات، وبالعرض على النيابة العامة قرر محمد سليم وكيل النائب العام برئاسة المستشار محمد أكرم حمودة مدير نيابة الدلنجات بإشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور حبس المتهم 4ايام على ذمة التحقيقات.


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