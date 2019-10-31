يد الزمالك تهزم "الحوار" 26/38

31 أكتوبر 2019 - 07:31 م

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، فوزًا كبيرًا على نظيره الحوار، بنتيجة 38 - 26، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

أقيم اللقاء مساء اليوم الخميس على صالة عبد الرحمن فوزي بميت عقبة، ليحقق الزمالك فوزه الثامن على التوالي بعد الفوز على كل من: المعادي والطيران والأوليمبي وهليوبوليس وطلائع الجيش وحدائق الأهرام وجزيرة الورد.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الفريق الأبيض للنقطة رقم 24 يحتل بهم صدارة الترتيب العام.