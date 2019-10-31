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صن البريطانية:

«بن سلمان» يقترب من امتلاك مانشستر يونايتد

الرياضة

بن سلمان
بن سلمان

أمير سعد

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مانشستر يونايتد

المصريون

بن سلمان

للمرة الثالثة، عقد ريتشارد أرنولد مدير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على زيارة المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت صحيفة "صن" الانجليزية.

وفسر البعض هذه الزيارة أنه خطوة جديدة نحو شراء ولي العهد محمد بن سلمان للنادي في صفقة ستتجاوز قيمتها 3 مليار جنيه إسترليني.

وقالت الصحيفة أن ولي العهد السعودي يرغب في الحصول على حصة عائلة جلازر المالكة لـ91% من أسهم النادي في سبيل إمتلاك الفريق الأكثر تتويجًا بالدوري الانجليزي على مدار تاريخه.

وتزايدت الشائعات بعدما توجه ريتشارد أرنولد إلى السعودية في الزيارة الثالثة بالنسبة له خلال الفترة الأخيرة، حيث عقد جلسة مع مسئولين سعوديين ومجموعة من أمراء الأسرة المالكة، في منزل فيصل أبو ساق الشخص المقرب ممن يرغبون في شراء مان يونايتد.

وقال ريتشارد أرنولد في حديثه خلال الجلسة: "شكرا على هذا الترحيب الرائع الذي حظينا به في الرياض، نحن (مانشستر يونايتد) نمتلك أكثر من مليار مشجع حول العالم، ومبارياتنا تذاع من خلال 80% من محطات التلفاز، ولدينا تواصل مع 200 مليون مشجع ونتواصل معهم."

وتشير التقارير إلى أن عائلة جلازر رفضت في وقت سابق عرضين من السعودية لشراء النادي، ولم يتضح إن كانت الزيارة تشهد مناقشة عرضًا جديدًا.


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