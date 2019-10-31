"الأوقاف" تعلن عن الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف، عن أسماء الفائزين في مسابقة الأوقاف المحلية للقرآن الكريم لعام 1440هـ/ 2019م ، وأسماء المرشحين منهم للاختبارات المؤهلة للمسابقة العالمية للقرآن الكريم السابعة والعشرين.

وبلغت قيمة الجوائز المقدمة من الوزارة للفائزين في مسابقة الأوقاف المحلية للقرآن الكريم لعام 1440هـ / 2019م، 200 ألف جنيه مع تقديم شهادة تقدير لجميع الفائزين.

وبلغ عدد الفائزين في الفرع الأول: ( حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تفسيره) 57 فائزًا، أما الفائزون في الفرع الثاني : ( حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن) فبلغ عددهم 80.