ريال مدريد يفاجئ ليفربول بهذا الأمر

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ريال مدريد

المصريون

ليفربول

أبدى مسئولو ريال مدريد رغبتهم في التعاقد مع أندرو روبرتسون ظهير أيسر ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأسكتلندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع «ديفنسا سنترال» الإسباني، إلى أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، لديه رغبة كبيرة في التعاقد مع ظهير ليفربول، لتعويض رحيل مارسيلو الأمر الذي قد يحدث بعد موسمين أو 3 مواسم على أقصى تقدير.

وذكر الموقع أن العقبة الكبيرة التي ستواجه ريال مدريد هو المبلغ الطائل الذي سيدفعه من أجل شراء روبرتسون، ووصف الموقف أن إتمام الصفقة يعد إنجازا كبيرا لإدارة الملكي.

وقدم روبرتسون أداءً مميزا مع ليفربول بالموسم الماضي حيث ساهم في صناعة 11 هدفا بالدوري الإنجليزي، كما ساهم في فوز الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي بالموسم المنقضي.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي حتى الجولة الـ10 وبرصيده 28 نقطة ويبعد عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي بـ6 نقاط.


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