النشرة الاقتصادية.. تعرف على سعر الدولار والذهب والأسمنت

31 أكتوبر 2019 - 09:02 م

يقدم موقع "المصريون" في نشرته الاقتصادية، موجزًا بأسعار الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في تعاملات اليوم الخميس، وفقًا للبنك المركزي، كما نقدم أسعار الذهب والأسمنت للمهتمين بمواد البناء.

أسعار الجنيه مقابل العملات الأجنبية:

سعر الدولار الأمريكي

16.0908 جنيه للشراء.

16.1908 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي

17.9509 جنيه للشراء.

18.0657 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

20.8618 جنيه للشراء.

20.9866 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

16.2995 جنيه للشراء.

16.4074 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني

14.8741 جنيه للشراء.

14.9707 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

2.2846 جنيه للشراء.

2.2992 جنيه للبيع.

سعر الريـال السعودي

4.2902 جنيه للشراء.

4.3173 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

53.0368 جنيه للشراء.

53.3840 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإمارتي

4.3808 جنيه للشراء.

4.4084 جنيه للبيع.

أسعار الذهب

فيما عاودت أسعار الذهب الارتفاع مرة أخرى خلال التعاملات المسائية اليوم، داخل الأسواق المحلية وفي محال الصاغة بعد فترة من التراجع.

وبلغت نسبة الزيادة في اسعار الذهب نحو جنيهين في الجرام الواحد مع بداية التعاملات اليومية داخل الأسواق.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 تراوح بين 669 و671 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 573 و575 جنيها.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 تراوح بين 765 و767 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح بين 5352 و5367 جنيها.

أسعار الأسمنت

وشهدت الاسواق حالة من الاستقرار، إذ سجل متوسط الأسعار بين الشركات، وتراوح السعر بين 760 جنيها للطن 810 جنيهات للطن.

واستقرت أسعار شركة العربية للأسمنت عند 793 جنيها للطن، وأسعار شركة مصر بنى سويف للأسمنت إلى 810 جنيهات، وأسعار شركة لافارج للأسمنت عند 790 جنيه للطن ، وكانت أسعار شركة أسمنت ميدكوم أسوان عند 768 جنيها للطن.

وبلغت أسعار شركة أسمنت سيناء إلى 765 جنيها للطن، وأسعار العريش للأسمنت عند 768 جنيها للطن، واستقرت أسعار شركة السويس للأسمنت إلى 790 جنيها للطن، وأسعار شركة أسمنت حلوان عند 808 جنيهات للطن.

وكانت أسعار شركة أسمنت شورى عند 775 جنيها للطن وشركة جنوب الوادى عند 790 جنيها للطن، و أسعار شركة مصر للأسمنت قنا إلى 786 جنيها للطن، وشركة الوطنية للأسمنت بنى سويف 778 جنيها للطن، وكانت أسعار شركة النهضة عند 785 جنيها للطن، واستقرت أسعار شركة السويدى للاسمنت إلى 800 جنيه للطن.