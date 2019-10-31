الأهلي يحسم ديربي جدة أمام الاتحاد بهدفين

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جدة

اتحاد

المصريون

الاهلى

حسم فريق الاتحاد، ديربي مدينة جدة بعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات المرحلة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح عبد الفتاح عسيري التسجيل للأهلي في الدقيقة 13 ثم أضاف عمر السومة الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 37 قبل أن يرد الاتحاد بهدف سجله زياد الصحفي في الدقيقة 71 .

ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة ليقفز إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند تسع نقاط في المركز الثاني عشر.


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