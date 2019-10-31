شبورة وسحب ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

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أخبار الطقس

طقس الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، حالة الطقس غدًا ليوم الجمعة 01 نوفمبر 2019.

وأشارت، إلى أن توقعات الطقس غدًا، بأن يسود طقس معتدل علي شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهاراً مائل للبرودة ليلاً كما تقل الرؤية في الشبورة المائية علي مناطق من شمال البلاد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء.

وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية:

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