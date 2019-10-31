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«لوفرين» مداعبًا محمد صلاح: «شعرك مخيف»

الرياضة

محمد صلاح ولوفرين
محمد صلاح ولوفرين

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الهالوين

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ليفربول

صلاح

لوفرين

داعب ديان لوفرين مدافع فريق ليفربول والمنتخب الكرواتي زميله محمد صلاح نجم الريدز، على خلفية احتفاله بعيد "الهالوين"، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر».

ونشر صلاح، اليوم الخميس صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" رفقة بعض الأشكال المخيفة وعلق "حاولت أن أبدو مخيفًا".

وكتب لوفرين معلقًا على صورة صلاح "شعرك يبدو مخيفًا أكثر من هذه المخلوقات".

ويُصادف اليوم الـ31 من أكتوبر الجاري عيد الهالوين، والذي يُطلق عليه أيضًا عيد القديسين أو الهلع، والذي تحتفل به أغلب دول العالم، وذلك بالقيام بـ بعض المظاهر الاحتفالية مثل ارتداء الأزياء المٌخيفة وتوزيع الحلوى.

يُذكر أن صلاح قد غاب عن مواجهة فريقه الأخيرة، أمس الأربعاء، أمام آرسنال ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بسبب عدم إكتمال شفائه جراء الإصابة التي ألمت به مؤخرًا في الكاحل.


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