سقوط صاروخ أطلق من غزة جنوبي إسرائيل

31 أكتوبر 2019 - 10:10 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، رصده إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.



وأضاف الجيش، في بيان مقتضب على "تويتر"، أنه "تم إطلاق صواريخ منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصاروخ"، دون مزيد من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، تم اعتراضه من قبل منظومة القبة الحديدية، لكنها لاحقا أشارت إلى أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل.







