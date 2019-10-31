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جونسون "محبط للغاية" لعدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

عرب وعالم

جونسون
جونسون

المصريون ووكالات

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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، إنه "محبط للغاية" لعدم خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وهو الموعد الذي التزم به منذ توليه رئاسة الوزراء.
وأضاف جونسون، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام بريطانية، "بالطبع أنا محبط للغاية لعدم تنفيذ بريكست اليوم".
وألقى جونسون، باللوم في ذلك على أعضاء مجلس العموم؛ لعدم تمريرهم اتفاق الخروج الذي توصل له مع بروكسل، أوائل أكتوبر.
وكان جونسون، دعا لانتخابات مبكرة في 12 ديسمبر/كانون الأول ضمن مساعي كسر الجمود السياسي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لكن مجلس العموم البريطاني (الغرفة الأولى للبرلمان) رفض دعوة جونسون، الإثنين.
وصوت 299 نائبًا لصالح مشروع قانون جونسون لإجراء انتخابات مبكرة، مقابل رفض 70، فيما كان يحتاج أغلبية الثلثين لتمرير مشروع القانون، من إجمالي النواب البالغ عددهم 650.
وامتنعت الغالبية العظمى من نواب حزب العمال المعارض عن التصويت.
وقالت أحزاب المعارضة، إنها تريد انتخابات مبكرة لكن ليس بشروط رئيس الوزراء.
والإثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي موافقته على تمديد مهلة خروج بريطانيا من التكتل "بريكست" لثلاثة أشهر، بعد أن كان مقررا نهاية أكتوبر.
واتخذت لندن قرار الخروج من الاتحاد بموجب استفتاء شعبي جرى في 23 يونيو/ حزيران 2016، وبدأت بعده مفاوضات مع بروكسل، عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد.
وكان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة رسميا في 29 مارس/ آذار الماضي، لكن تم التأجيل جراء عدم التوصل إلى اتفاق نهائي ينظم تلك العملية، إثر رفض البرلمان البريطاني. -

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