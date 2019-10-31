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فرض حظر التجوال بأحد أقضية محافظة ذي قار العراقية

عرب وعالم

الجيش العراقي
الجيش العراقي

المصريون ووكالات

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فرضت السلطات الأمنية العراقية، مساء الخميس، حظرا للتجوال في أحد أقضية محافظة ذي قار جنوبي البلاد، على خلفية محاولة متظاهرين اقتحام منزل مسؤول رفيع في الحكومة، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة ذي قار طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن السلطات الأمنية في محافظة ذي قار، فرضت حظر التجوال في قضاء الشطرة (نحو 350 كلم جنوب العاصمة بغداد) إلى أجل غير مسمى.
وأوضح أن القرار جاء على خلفية محاولة محتجين لليوم الثاني على التوالي اقتحام منزل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، بهدف إضرام النيران فيه.
وأشار المصدر، إلى أن اشتباكات وقعت الأربعاء، بين المتظاهرين وقوات الأمن التي فرقت المتظاهرين في محيط منزل الغزي بالقوة عبر إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وهو ما أدى لإصابة 10 متظاهرين على الأقل.
وتابع "وصلت إلى القضاء تعزيزات عسكرية كبيرة لمواجهة أي تطورات قد تطرأ".
ويشهد العراق، منذ الجمعة، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى. -

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