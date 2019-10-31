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العراق.. مقتل جندي في هجوم لـ"داعش" قرب بغداد

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الجيش العراقي
الجيش العراقي

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مقتل 5 متظاهرين في العراق

قالت وزارة الدفاع العراقية، إن جندياً قتل وأصيب 5 آخرون بجروح مساء الخميس، في هجوم لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، على حاجز أمني، قرب العاصمة بغداد.
جاء ذلك في بيان مقتضب لخلية الإعلام الأمني التابعة للوزارة، اطلعت عليه الأناضول.
وبحسب المصدر ذاته، فإن عدداً من مسلحي "داعش"، شنوا هجوما على حاجز لقوات الجيش في منطقة مرمرة، في قضاء الطارمية، الواقع على بعد 50 كم شمالي بغداد.
وأوضح البيان، أن مسلحي التنظيم استخدموا في الهجوم أسلحة خفيفة، وألقوا عبوتين ناسفتين على الحاجز، وأدى انفجارهما إلى مقتل جندي وإصابة 5 آخرين بجروح، دون توضيح مدى خطورة إصاباتهم.
وهذا هو الهجوم الأول المنسوب للتنظيم الإرهابي، بعد اعترافه في وقت سابق الخميس، عبر وكالة "أعماق" التابعة له، بمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي (عراقي الجنسية) في غارة أمريكية بإدلب السورية.
والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل البغدادي، في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، شمال غربي سوريا، وبالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.
وأعلن العراق في 2017، تحقيق النصر على "داعش"، باستعادة كامل أراضيه التي اجتاحها التنظيم صيف 2014، وكانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد.
لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات على فترات ضد القوات الأمنية. -

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