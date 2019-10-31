عون: "الكفاءة" أساس اختيار الحكومة الجديدة

31 أكتوبر 2019 - 11:30 م

قال الرئيس اللبناني? ?ميشال عون?، الخميس، إن اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة سيكون على أساس الخبرة والكفاءة، وليس وفق "الولاءات السياسية واسترضاء الزعامات".



جاء ذلك في كلمة متلفزة له بمناسبة الذكرى السنويّة الثالثة لتوليه سدة الرئاسة.

وتعهد عون، بأن يتم "اختيار الوزراء والوزيرات وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاءً للزعامات".

وشدد على أن "لبنان في مفترق خطير خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو بأمسّ الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج، لا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات، ومدعومة من شعبها".

وأشار عون، إلى أن المطلوب من الحكومة الجديدة "تلبية طموحات اللبنانيين ونيل ثقتهم، لتتمكن من تحقيق ما عجزت عنه الحكومة السابقة وهو إعادة للشعب ثقته بدولته".

وأكد أن حكومة سعد الحريري المستقيلة قامت بعددة من "الخطوات الشاقة"، وأقرت "خططاً ومشاريع مهمة".

وأضاف أن "مشكلتها (حكومة الحريري) كما سابقاتها، أن المقاربات فيها سياسية أكثر مما هي تقنية وتنفيذية".