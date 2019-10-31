موقف إنساني من "آل الشيخ" بشأن مرض مؤمن زكريا

قام مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، بزيارة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.



ونشر تركي آل الشيخ، على حسابه بموقع «فيس بوك» فيديو قصيرًا للزيارة، وكتب: «مؤمن في زيارة لإخيه... ومن هنا يطلع لأمريكا، إن شاء الله أحسن مركز متخصص ويرجع لينا أحسن من الأول بإذن الله».

