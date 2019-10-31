» شاهد.. محيي إسماعيل يجعل المذيعة "تلطم" على الهواء

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تحدى الفنان محيي إسماعيل الإعلامية ياسمين عز، قائلا: "هنلعب لعبة بمب، ولو قلدتيني لكي 1000 دولار على الهواء".
وبدأ "إسماعيل"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس في اللعب ليستحوذ على انتباه مقدمة البرنامج، وبعد أن انتهى من دوره، تمكنت "عز" من تقليده، ولكنها أخطأت في خطوة، حيث بدلا من وضع يدها على خدها فقط، قامت "بلطم خدها".
 وعقب "إسماعيل"، مخاطبا مقدمة البرنامج، "برافو بس انتي غلطي في خطوة.. إنتي لطمتي.. اللي بعده"، لترد "عز"، ضاحكة: "أنا بلطم من اللي شفته النهاردة".
ولفت إلى أن الشعب المصري أطلق عليه قيصر السينما العربية، معلقا: "مبسوط أن الجمهور أطلق عليا هذا اللقب"، مضيفا أنه يري نفسه فنان ملتزم، ولم يخطىء في اختياراته الفنية، ولم يخدش الحس البشري، مضيفا: "لم أاقل جملة إباحية أو غليظة في عمل فني"


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