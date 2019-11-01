زعيم "العمال" يتهم ترامب بالتدخل في الانتخابات البريطانية

01 نوفمبر 2019 - 12:20 ص

اتهم زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتدخل في الانتخابات البريطانية من أجل فوز «صديقه» بوريس جونسون.



وقال كوربين، في تغريدة على «تويتر»، اليوم الخميس، إن «ترامب يحاول التدخل في الانتخابات البريطانية من أجل انتخاب صديقه بوريس جونسون».

