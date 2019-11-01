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زعيم "العمال" يتهم ترامب بالتدخل في الانتخابات البريطانية

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

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اتهم زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتدخل في الانتخابات البريطانية من أجل فوز «صديقه» بوريس جونسون.
وقال كوربين، في تغريدة على «تويتر»، اليوم الخميس، إن «ترامب يحاول التدخل في الانتخابات البريطانية من أجل انتخاب صديقه بوريس جونسون».
وجاء ذلك ردًا على تصريحات ترامب الصحفية التي هاجم فيها، زعيم حزب العمال واصفًا إياه بأنه مرشح «غير صالح» لرئاسة الحكومة البريطانية، وأعرب عن تأييده لبوريس جونسون.

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