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مفقودة منذ 77 عاما..

العثور علي غواصة بريطانية متجهة إلي مصر

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غواصة فقدت منذ 77 عام
غواصة فقدت منذ 77 عام

متابعات - أمينة عبد العال

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الحرب العالمية الثانية

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مالطة

أعلن خبراء آثار عن كشفهم لغواصة بريطانية كانت متجهة إلي مصر بسبب حصار الألمان للجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط أثناء الحرب العالمية الثانية قبيل سواحل مالطا.

في سياق متصل أعلن فريق من جامعة مالطا قضي 20 عاما في مسح المناطق الساحلية الجزيرة ، أنهم قاموا بالمسح من خلال طلب حفيد قائد الغواصة ، لافتين إلي أن أجهزة تصوير متخصصة كشفت عن وجود جسم يشبه الغواصة علي عمق 130 متر وعلي بعد 3 كيلو متر تقريبا من الساحل ، ومن ثم عثروا علي الغواصة دون مقدمتها.

يذكر أن الغواصة " أيرج" قد أبحرت قي 27 إبريل 1942 وبها طاقم يتكون من 32 فرد و11 عسكري وصحفي، ولكنها لم تصل إلي وجهتها وظلت مجهول أخبارها حتى اليوم.


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