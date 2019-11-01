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انتقاما للبغدادي..داعش يخطط لعملية كبري في عاصمة عربية

الحياة السياسية

مسلحي داعش
تنظيم داعش

وكالات - الدويني فولى

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تزامنًا مع انطلاق الاحتجاجات في عدد من مدن العراق، كشفت تسريبات عن مخطط  يعتزم تنظيم داعش الإرهابي، القيام به في العاصمة العراقية، بغداد، بهدف الثأر لزعيمهم، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكشفت تسريبات حصرية لـ"العهد نيوز"، إن "تنظيم داعش الارهابي بعد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، يخطط لتنفيذ عملية إرهابية كبرى في بغداد، لهدف الثأر  لزعيمه".

ووفق للتسريبات، فإن"المخطط الإرهابي الذي يعد له التنظيم حاليا يهدف تعقيد الأوضاع العامة في البلاد، مستغلا التظاهرات"، مؤكدًا أن "المعلومات أشارت إلى وجود استعدادات كبيرة في محاولة داعش لإثبات وجوده وقوته، على أن يتم استعمال طائرات نوع "درونز" ودس عدد من الانتحاريين وسط المتظاهرين".

ونقلت وكالة "رويترز" عن نسخة صوتية من وسائل إعلام تابعة لتنظيم "داعش"، قولها : إنه تم تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خليفة لأبو بكر البغدادي.


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