» وزير النقل: زيادة عربات القطارات للحد الأقصى

01 نوفمبر 2019 - 09:49 ص

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية بمحطة مصر للسكك الحديدية؛ لمتابعة انتظام العمل بالمحطة والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، وعلى تقديم كافة التسهيلات للركاب خلال سفرهم عبر قطارات وخطوط الهيئة.

بدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجية للمحطة، ثم الصالة الرئيسية وأرصفة الوجهين البحري والقبلي، وشبابيك التذاكر؛ حيث اطمأن على انتظام جداول التشغيل، ثم تفقد أحد القطارات بالمحطة، والتقى بسائق وكمسارية القطار.

وأكد على ضرورة الحرص على التعامل الجيد، وعدم التجاوز تجاه أي مواطن في مختلف المواقف، وأن يكون الأساس في التعامل هو القانون، مشيرًا إلى أن كل من يعمل في وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية يجب أن يقدم كافة التسهيلات للركاب، مضيفًا إننا متواجدون في أماكننا لخدمة المواطنين، لافتًا إلى ضرورة اتباع كافة أساليب السلامة، والأمان في كافة مراحل التشغيل سواء في عدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد من جاهزيته الفنية، أوعدم التحرك من الجرار بعد انتهاء الرحلة حتى وصول زميله البديل إلى الجرار، وكذلك ضرورة التنسيق الدائم مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين سلامة الركاب، وبالتواجد الدائم للكمسارية على أبواب المحطات لضمان حصول الراكب على التذاكر، وكذلك زيادة عدد عربات القطارات إلى الحد الأقصى المسموح به فنيا في أوقات الذروة للمساهمة في تقليل الازدحام بالقطارات لافتا إلى أنه مع وصول العربات الجديدة سيتم زيادة عدد القطارات.

والتقى وزير النقل- خلال جولته- بعدد كبير من الركاب؛ حيث استمع إلى مقترحاتهم، واستفساراتهم؛ حيث أشادوا بالتقدم الكبير في انتظام المواعيد، ومستوى نظافة المحطات، والقطارات، وبالأثر الإيجابي لدخول عربات تم تطويرها مؤخرا الخدمة على بعض الخطوط.

وأوضح وزير النقل، للركاب أن الكل في هيئة السكك الحديد في خدمة المواطن المصري، وأنه يجري تطوير كافة عناصر المنظومة، مؤكدًا أن هناك اهتماما شديدا بالعنصر البشري من خلال إعداد وتنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل وفوري لكافة طوائف السكة الحديد من المتعاملين مع الجمهور؛ بحيث يتضمن هذا البرنامج التعامل بشكل قانوني مناسب تجاه المواقف الطارئة والمختلفة، والتعامل الايجابي مع كافة الركاب، وذلك بخلاف الخطة التدرييبة المعدة بالهيئة سابقا لنواحي التدريب والتأهيل لطوائف التشغيل المختلفة .