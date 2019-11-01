لهذا السبب.. "ترامب" يغير محل إقامته

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغير محل إقامته

وكالات - الدويني فولى

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تنفيذ

محل

فلوريدا

إقامة

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغيير محل إقامته من منزله بعمارة "ترامب تاور" بنيويورك إلى منتجه "بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وفسر الرئيس الأمريكي سبب ذلك القرار قائلا:  "على الرغم من أننى أدفع ملايين الدولارات للضرائب، إلا أن بعض الزعماء السياسيين يعاملوني معاملة سيئة، فأنا مضطر لذلك، لكن فى نهاية الأمر سيكون الأفضل للجميع.

وأضاف فى تدوينه على "تويتر"، سأجعل أنا وعائلتى من منتجع بالم بيتش بولاية فلوريدا مقر إقامتنا الدائم".


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