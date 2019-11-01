"عكاشة" يعلن عن جائزة نقدية لجمهوره

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الحياة

جائزة

توفيق عكاشة

مصر اليوم

أعلن الإعلامي توفيق عكاشة عن جائزة قيمتها 1000 جنيه لمشاهديه كل حلقة من حلقات برنامجه قائلا :" في جايزة 1000 جنيه كل حلقة للي هيقول النطق النحوي الصحيح لكلمين هقولهم بتشكيل نحوي غلط متعمدا و اللي يقول الصواب هياخد الجائزة".

و أضاف عكاشة خلال برنامجه " مصر اليوم" المذاع عبر فضائية " الحياة"، مخاطبا المشاهدين:" شكلت كلمتين غلط عامدا متعمدا و اللي هيعرف الكلمتين و يصححهم هياخد 100 جنيه من جيبي الشخصي".

وتابع عكاشة موجها حديثه لفريق إعداد برنامجه ، غير مسموح لفريق الإعداد المشاركة في المسابقة عشان هيكونوا عارفين الكلمتين الغلط".

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