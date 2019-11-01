"كلب البغدادي" يشعل أسواق سلالته

01 نوفمبر 2019 - 10:23 ص

ارتفعت أثمان سلالة الكلب "مالينو" الذي شارك في العملية العسكرية الأمريكية التي استهدفت أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش.

وقال مربو الكلاب في الولايات المتحدة الأمريكية، إن أسعار سلالة الكلب الذي شارك في مقتل البغدادي ارتفعت بشكل متسارع.

وكان الرئيس الأمريكي، رفع السرية عن صورة الكلب "مالينو"، مؤكدًا أنه كلب "رائع" ونفذ المهمة المكلف بها بدقة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن صاحب أكبر مؤسسسة متخصصة في توريد سلالة كلاب "مالينو"زيادة الإقبال على شراء هذه الفصيلة في الأيام الأخيرة؛ ما أدى لارتفاع أثمانها بشكل غير مسبوق.