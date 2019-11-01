فنانة شهيرة تحذر من " أبو رجل مسلوخة"

01 نوفمبر 2019 - 10:41 ص

انتقدت الفنانة نجوي إبراهيم ما وصفته بالفجوة بين الأباء و الأبناء ، قائلة :" للأسف أولادنا دلوقتي بقوا يتواصلوا مع الإنترنت أكتر من تواصلهم مع الأب و الأم ، و دي كارثة تهدد الأجيال".



و أضافت إبراهيم خلال حوارها لبرنامج " أنا وبنتي " المذاع عبر فضائية "أون إي " قائلة :" زمان كنا بنخوف الأطفال بأبو رجل مسلوخة ، دلوقتي كل بيت بقي فيه أبو رجل مسلوخة ،وهو الإنترنت اللي بيستخدموه بالساعات".



وناشدت الفنانة أولياء الأمور بالتواصل مع أبنائهم و مراقبة ما المحتوي الذي يشاهدونه عبر الانترنت ، و سد تلك الفجوة حتي نحصل علي جيل سوي ".

