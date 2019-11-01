غرامة وإيقاف لفنان سعودي.. لهذا السبب

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"الشورت" مخالفة للذوق العام

متابعات - أمينة عبد العال

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لم يكن  يعرف الفنان السعودي الذي لم يتم الكشف عن هويته أن ارتداءه"الشورت" سيتسبب في إيقافه وتغريمه لمخالفته الذوق العام في موقع من مواقع فاعليات الرياض.
 وبالرغم من أنه حاول إقناع الأمن أنه لم يكن يعرف أنه قد تم البدء في تنفيذ القرار إلا أن الأمن رفض وأصر علي تغريمه، ومطالبته بالمغادرة ولا يعود إلا إذا راعي شروط الذوق العام في ملابسه.

يذكر  أن المملكة العربية السعودية قد بدأت منذ عدة أيام في تطبيق لوائح الذوق العام، والتي أصدرتها وزارة الداخلية مجموعة من الضوابط ومن يخالفها يعاقب بمخالفات مالية لا تقل عن 500 ريال وقد تصل إلي 3000 ريال، والقواعد خاصة بالعديد من الآداب أهمها مراعاة الملابس اللائقة في الطريق العام والالتزام بآداب الطريق والمعاملة  والالتزام بالتعليمات علي وسائل المواصلات العامة وغيرها من التعليمات التي يعاقب مخالفها.


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