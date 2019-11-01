  • الجمعة 01 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:55 ص
بحث متقدم
رانيا يوسف

رانيا يوسف.. سأتزوج هذا الرجل

حمد بن جاسم

رئيس وزراء قطر الأسبق يبعث بهذه الرسالة لدول "مجلس التعاون"

ترامب

"ترامب" يعتزم هذا القرار تجاه لبنان

"الشورت" مخالفة للذوق العام

غرامة وإيقاف لفنان سعودي.. لهذا السبب

ارتفاع سعر سلالة كلب البغدادي

"كلب البغدادي" يشعل أسواق سلالته

فنانة تحذر من أبو رجل مسلوخة

فنانة شهيرة تحذر من " أبو رجل مسلوخة"

امريكا

عقوبات جديدة على إيران

عكاشة

"عكاشة" يعلن عن جائزة نقدية لجمهوره

ترامب

لهذا السبب.. "ترامب" يغير محل إقامته

صندوق النقد الدولي

تصريح عاجل لمسئول بـ"النقد الدولي " عن مصر

ارتبط بالملكة فيكتوريا..

سر اختيار العرائس لفستان الزفاف الأبيض

الصفحة الأخيرة

فستان زفاف أبيض
فستان زفاف أبيض

علي محمود

أخبار متعلقة
#

سر ارتداء «إسراء غريب» فستان الزفاف في يومها الأخير

#

تعيين متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض

سر

فستان زفاف أبيض

العرائس

الملكة فيكتوريا

كانت العرائس ترتدي فساتين الزفاف بألوان زاهية منذ بداية القرن التاسع عشر، حتى عام 1840 الذي شهد حدثا فارقا في هذه العادة.

وكان اللون الأبيض مرتبط بالثروة في القرن التاسع عشر؛ ما دفع الملكة فيكتوريا لاختيار ثوب زفاف أبيض؛ حسبما ذكرت صحيفة "الكويتية".

فيما ذكرت المؤرخة جوليا، أن الملكة فيكتوريا أول من ارتدرت فستان زفاف أبيض؛ لكنها جلعت هذا اللون يحظى بشعبية كبيرة؛ بعد حفل زفافها؛ حيث أصبح الدانتيل الأبيض واحدا من أهم الاتجاهات العالمية في ملابس الزفاف.

وعى الرغم من هذا التقليد الغربي الطويل؛ إلا أن الكثير من العرائستخلت عن اللون الأبيض لصالح الألوان الفريدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» سر اختيار العرائس لفستان الزفاف الأبيض
» مني الشاذلي تتهم "درة" بالقتل علي الهواء
» اتفاقية توأمة بين الأهلى وإنتر ميلان الإيطالى
» وصول "الكاميرون" للإسماعيلية استعدادا للمشاركة بأمم أفريقيا
» السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» وزير النقل: زيادة عربات القطارات للحد الأقصى
» أحلام تبكي بسبب فجر السعيد.. تعرف علي السبب
» شباب "الفراعنة" يواصل تدريباته استعدادًا لأمم إفريقيا
» الزمالك يحسم مصير معروف يوسف يناير المقبل
» العثور علي غواصة بريطانية متجهة إلي مصر
» شاهد.. محيي إسماعيل يجعل المذيعة "تلطم" على الهواء

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:49 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه