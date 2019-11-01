  • الجمعة 01 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:41 م
بحث متقدم
من طبيبة عراقية.. عرض مغرٍ لرئيس الوزراء العراقي

من طبيبة عراقية.. عرض مغرٍ لرئيس الوزراء العراقي

ارشيف

ظهور السيدات تحكيمًا بأمم أفريقيا للشباب

كلب

حكم تربية الكلاب في البيت..الإفتاء ترد

محمد بن سلمان

المبعوث الأممي لليمن: دعم ولي العهد السعودي لا يقدر بثمن

صلاح

عنصرية جديدة ضد "صلاح"

أبو بكر البغدادي

اعتقال الخادم الخاص للبغدادي

كنيسة مصرية

تفاصيل حريق كنيسة مارجرجس بشبرا

ريا الحسن

وزيرة داخلية لبنان تكشف من يقف وراء مهاجمة المتظاهرين

ترك آل الشيخ بصحبة مؤمن زكريا

أول تعلق لـ "مؤمن" على تحمل آل شيخ تكاليف علاجه

عادل امام

نجل عادل إمام يستكمل دوره في "فالنتينو".. ما الأمر

نعمة أم نقمة.. في الـ 34 ومظهره طفل في السادسة

الصفحة الأخيرة

في الـ 34 ومظهره طفل في السادسة
في الـ 34 ومظهره طفل في السادسة

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"اللي بيحصل في سوريا درس للمصريين"

#

تعرف على سعر الدولار في التعاملات المسائية

#

"ليفربول" يؤكد الصدارة بتغلبه على تشيلسي بهدفين لهدف

#

«السعيد» يقود هجوم الزمالك لمواجهة الأهلي

السوشيال ميديا

رانيا يوسف

مهرجان القاهرة السينمائي

يبحث الجميع عن المنتجات والوصفات التي تبقيهم دون تقدم في السن مهما تكلفت من أموال، وفي النهاية يجد البعض أنفسهم أمام أبواب العمليات كحل أخير للوصول إلي حلم البشرية" الشباب الدائم".

إلا أن في حالة" تشو شنكغاي" الرجل الصيني الذي يبلغ من العمر 34 عاما إلا أن أعضائه توقفت عن النمو عند 6 سنوات يعتبرها نقمة لأنه لا يستطيع أن يمارس حياته بصورة طبيعية كالآخرين.

ويقول والده : إنه بعد أن تعرض إلي الإصابة برأسه وهو في السادسة من عمره عاني من حمي أقعدته الفراش لمدة 3 أيام ، واكتشف العلماء أنه لديه تجلط دم في رأسه وتم عمل عملية له لإزالته، وبد الطفل طبيعيا بعد ذلك إلا أنه وهو في التاسعة من عمره لاحظت أسرته أن الأطفال من حوله ينمون وهو لا ينمو .

وحاول والده معرفة السبب من خلال زيارته للمستشفي الإقليمي وتم إجراء فحوصات طبية عليه، وأبلغهم الأطباء أن الغدة النخامية متضررة وهي السبب وراء عدم نموه، ويشعر تشو بالحزن لأنه لم يتمكن من الزواج وإنجاب أطفال مثل أصدقائه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» علماء يحددون: 4 أهداف رئيسية في حياة الإنسان
» نتائج بطولة الجمهورية "موتور فيستيفال" 2019
» خسائر فادحة بـ "كاليفورنيا" بسبب الرياح
» المالية:آليات جديدة لضمان الحوكمة ومنع الاحتكار
» ارتفاع ملحوظ بأسعار السلع بلبنان
» تعرف علي الفوائد السحرية للبصل الأبيض والأحمر
» إعانة حكومية تتسبب في مقتل 19 مزارعا
» الزمالك يواصل تدريباته بمعسكر 6 أكتوبر
» نعمة أم نقمة.. في الـ 34 ومظهره طفل في السادسة
» سر اختيار العرائس لفستان الزفاف الأبيض
» مني الشاذلي تتهم "درة" بالقتل علي الهواء

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:11 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه