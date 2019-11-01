أول تعلق لـ "مؤمن" على تحمل آل شيخ تكاليف علاجه

01 نوفمبر 2019 - 01:24 م

عبر صانع ألعاب النادي الأهلي، مؤمن زكريا عن سعادته البالغة بترحيب المستشار ترك آل شيخ رئيس هيئة الترفية بالملكة العربية السعودية بتحمل تكاليف علاجه بالخارج.

وقال "مؤمن" خلال حديثه لبرنامج مساء الأنوار على قناة "القاهرة والناس"، "أشكر سيادة المستشار على اهتمامه بالأمر، إذ كلّف الطبيب الخاص به لمعالجتي، وأرسل كافة التحاليل إلى أمريكا للتأهيل هناك، وأريد العودة في أقرب فرصة".

وأضاف: "تركي آل الشيخ بمثابة والدي ويحب كرة القدم ولم يتأخر عن معالجتي بعد معرفته بحالتي، وأتمنى العودة إلى الملاعب من جديد بشكل أقوى".

وكان تركي آل الشيخ نشر فيديو له بصحبة مؤمن زكريا على صفحته الشخصية "فيسبوك"، مؤكدًا أن اللاعب سيسافر إلى أمريكا لمواصلة التأهيل والعلاج هناك.