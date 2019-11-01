عنصرية جديدة ضد «صلاح»

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من جديد تعرض لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لموقف عنصرى على موقع التواصل الاجتماعى"تويتر".  

جاء ذلك بعدما نشر "صلاح" عبر تويتر، صورة له احتفالا بعيد "الهالووين"، يظهر بها وهو ممسك بعنكبوتين معلقا عليها ليقول "أبذل قصارى جهدى كى أبدو مخيف".  

ليرد أحد المغردين عليه قائلا: "ارتدى حقيبة ظهر"، كإشارة منه إلى أن الحقيبة تثير مخاوف كونها من الممكن أن تحتوى على أى شى مقلق".  

وقالت أخرى: "نحن نمتلك ماني وكيتا وشاكيري وهم أيضًا مسلمين، لكنهم يركزون فقط على صلاح لأن اسمه الأول محمد، هذا مقزز".

وأضاف ثالث من بلغاريا: "جميع وسائل الإعلام الإنجليزية تركز على بلدي وتحاول إقناعي بأننا عنصريون".



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