حكم تربية الكلاب في البيت..الإفتاء ترد

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الإفتاء

الكلاب

المذهب المالكي


ردت دار الإفتاء المصرية ،علي سؤال  ورد إليها من أحد الأشخاص قال فيه :"هل يجوز تربية الكلاب بالبيت و ما حكم ملامسته للملابس أو البشرة ".

و أجابت دار الإفتاء في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية ، قائلة :" الكلاب لا مانع من تربيتها ، ولا يوجد بها نجاسة حتي إذا لامست الثياب و البشرة ولو بلعابه ، ولا يلزم غسل موضع ملامسة الكلب لأنه ليس بنجس، طبقا للمذهب المالكي ".

و أوضحت الإفتاء ، أن نجاسة الكلاب تتعلق بالآنية التي تأكل بها ، حيث إنه إذا رغب الإنسان في استخدام تلك الآنية عليه أن يغسلها سبع مرات إحداهن بالتراب لتخلص من النجاسة".

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