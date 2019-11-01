  • الجمعة 01 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:39 م
بحث متقدم
من طبيبة عراقية.. عرض مغرٍ لرئيس الوزراء العراقي

من طبيبة عراقية.. عرض مغرٍ لرئيس الوزراء العراقي

ارشيف

ظهور السيدات تحكيمًا بأمم أفريقيا للشباب

كلب

حكم تربية الكلاب في البيت..الإفتاء ترد

محمد بن سلمان

المبعوث الأممي لليمن: دعم ولي العهد السعودي لا يقدر بثمن

صلاح

عنصرية جديدة ضد "صلاح"

أبو بكر البغدادي

اعتقال الخادم الخاص للبغدادي

كنيسة مصرية

تفاصيل حريق كنيسة مارجرجس بشبرا

ريا الحسن

وزيرة داخلية لبنان تكشف من يقف وراء مهاجمة المتظاهرين

ترك آل الشيخ بصحبة مؤمن زكريا

أول تعلق لـ "مؤمن" على تحمل آل شيخ تكاليف علاجه

عادل امام

نجل عادل إمام يستكمل دوره في "فالنتينو".. ما الأمر

نتائج بطولة الجمهورية "موتور فيستيفال" 2019

الصفحة الأخيرة

بطولة الجمهورية "موتور فيستيفال" 2019
بطولة الجمهورية "موتور فيستيفال" 2019

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الإحصاء: انخفاض معدل التضخم بنسبة 1%

#

«السيسي» يوافق على الموازنة العامة للدولة 2019 - 2020

#

قرار جمهوري بتعيين مستشار للشئون المالية للرئيس

#

«فضل» و«مجاهد» يتفقدان ملعب القاهرة الدولي

الداخلية

الدفاع

بطولة الجمهورية

"موتور فيستيفال"

أعلنت شركة "مافريكس" لتنظيم السباقات، عن تفاصيل نتائج الدورة الثانية لبطولة الجمهورية لسباقات السيارات، مهرجان "رياضة السيارات - Motor Festival 2019 "، والذي أقيم بالغردقة، في الفترة بين 17 - 19 أكتوبر، والذي أقيم تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة ونادي السيارات المصري، وبدعم من وزارتي "الدفاع" و"الداخلية".

أقيمت البطولة التي تعتبر أكبر بطولة من نوعها في مصر، في منتجع سهل حشيش بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، للمرة الثانية على التوالي، وتعتبر البطولة هي إحدى بطولات الجمهورية لسباقات السيارات، وشارك بها الكثير من الفرق المتسابقه، من محترفي هذه الرياضة الخطيرة، حيث يتوافد على البطولة متسابقين من جميع أنحاء الجمهوريه، للمنافسة في السباقات المتنوعة.

وشملت البطولة أنشطة مختلفة، وهي: "سباقات الراليات الصحراوية، تحدي سيارات الدفع الرباعي، سباقات تسلق الهضبة، وسباقات التزحلق - درافتينج"، بالإضافة لعرض للسيارات الكلاسيكية القديمة، وقد تضمن سباق الرالى ثلاث مراحل على مدار يومين متتاليين على اجمالى مسافه 155 كيلو متر شملت المرحله الليلية التى تعد المرحله الفريدة من نوعها فى سباق الراليات بمصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» علماء يحددون: 4 أهداف رئيسية في حياة الإنسان
» نتائج بطولة الجمهورية "موتور فيستيفال" 2019
» خسائر فادحة بـ "كاليفورنيا" بسبب الرياح
» المالية:آليات جديدة لضمان الحوكمة ومنع الاحتكار
» ارتفاع ملحوظ بأسعار السلع بلبنان
» تعرف علي الفوائد السحرية للبصل الأبيض والأحمر
» إعانة حكومية تتسبب في مقتل 19 مزارعا
» الزمالك يواصل تدريباته بمعسكر 6 أكتوبر
» نعمة أم نقمة.. في الـ 34 ومظهره طفل في السادسة
» سر اختيار العرائس لفستان الزفاف الأبيض
» مني الشاذلي تتهم "درة" بالقتل علي الهواء

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:11 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه