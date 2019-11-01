ظهور السيدات تحكيمًا بأمم أفريقيا للشباب

01 نوفمبر 2019 - 02:49 م

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اختيار طاقم تحكيم سيدات لإدارة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، والمقرر إقامتها فى مصر من الفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من الشهر ذاته.

موقع "الكاف"، ذكر أن لجنة الحكام بالاتحاد قررت الاستعانة بطاقم تحكيم نسائي لبطولة للرجال المرة الثانية، بناء على التزام الاتحاد بضم المزيد من الحكام السيدات فى جميع مسابقاته.

جدير بالذكر أن الاتحاد قرر تعين امرأة لأول مرة فى تاريخه لإدارة مباريات كأس الأمم تحت 17 سنة فى تنزانيا أبريل الماضي.