  • الجمعة 01 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:57 م
بحث متقدم
أرشيفية

مفاجأة وراء قنبلة داخل مسجد بالكويت

كلوب

مدرب ليفربول: لا نريد السفر إلى قطر

أرشيفية

مصر تبدأ تدريبًا عسكريًا لأول مرة مع هذه الدولة

حسام البدرى، المدير الفنى للنادى الأهلى

فرمان جديد من «البدري» بشأن لاعبي الأهلي

القمار الصناعي طيبة-1

مصر تستعد لإطلاق أول قمر صناعى للاتصالات

صلاح

تقارير.. «صلاح» مطلوب في ريال مدريد

أرشيفية

علماء يحددون: 4 أهداف رئيسية في حياة الإنسان

الشيخ الشعراوي

"وصفته بالتطرف".. إعلامية شهيرة تهاجم الشيخ الشعراوي

من طبيبة عراقية.. عرض مغرٍ لرئيس الوزراء العراقي

من طبيبة عراقية.. عرض مغرٍ لرئيس الوزراء العراقي

ارشيف

ظهور السيدات تحكيمًا بأمم أفريقيا للشباب

"وصفته بالتطرف".. إعلامية شهيرة تهاجم الشيخ الشعراوي

الصفحة الأخيرة

الشيخ الشعراوي
الشيخ الشعراوي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

وصلة رقص لـ منى زكى.. وإعلامية شهيرة تشعل مواقع التواصل

#

إعلامية شهيرة تصدم متابعيها: "ساندوتش الجبنة بـ90 جنيه"

#

إعلامية شهيرة ترقص بعباءة وبرقع وتشعل المملكة

#

بعد تسريب فيديو لها.. إعلامية شهيرة: "صديقتي السبب"

وجهت نجلة الفنان شريف منير، سؤالًا لمتابعيها عبر حسابها على “فيس بوك”، إذا ما كانوا يعرفون شيخًا معتدلًا محترمًا يمكنها متابعته وسماع مواعظه.

وقالت نجلة “منير” خلال منشور لها: «صباح الخير عايزه آخد رأيكم في حاجه ، بقالي كتير مش عندي ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي اسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟».

حيث اقترح عليها بعض المتابعين، بمتابعة دروس الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي وتفسيره للقرآن، لترد قائلةً: «طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام ?يديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً عقلي ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت».

يشار إلى أن أسما، تشارك والدها شريف منير، في تقديم برنامج “أنا وبنتي”، الذي يناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة جديدة بشأن عودة «نيمار» إلى برشلونة
» بالأسماء.. تعيين 372 مدرسًا مساعدًا بكليات جامعة الازهر
» «بيل» خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس
» الصور الأولي لحريق لانش سياحي بالبحر الأحمر
» موعد عودة «زيزو» إلى القاهرة بعد جراحة الصليبي
» علماء يحددون: 4 أهداف رئيسية في حياة الإنسان
» "كلوب" يفتح النار على الاتحاد الإنجليزي
» «جلال» يعلن قائمة المصري لمواجهة بطل سيشيل
» «النقاز» ينتظم في معسكر الزمالك بـ«أكتوبر»
» «تريزيجيه» يتحدث عن علاقته بـ«صلاح» ونصيحته التي غيرت مستقبله
» فرمان جديد من «البدري» بشأن لاعبي الأهلي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:51 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه