» «تريزيجيه» يتحدث عن علاقته بـ«صلاح» ونصيحته التي غيرت مستقبله

01 نوفمبر 2019 - 04:49 م

تحدث محمود حسن تريزيجيه، صانع ألعاب فريق أستون فيلا، عن دور مواطنه محمد صلاح، جناح ليفربول، في انتقاله إلى الدوري الإنجليزي قادمًا من قاسم باشا التركي، في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأشار تريزيجيه إلى أن صلاح نصحه باللعب في إنجلترا بعد أن تلقى عدة عروض من دوريات آخرى بمزايا مالية أكبر لكنه اختار اللعب في أستون فيلا كما أن صلاح نصحه بالتواجد في الدوري الإنجليزي.

وقال تريزيجيه في حوار أجراه مع الموقع الرسمي لفريق أستون فيلا: «علاقتي بصلاح جيدة جدًا ونتواصل بشكل مستمر، في موسم الانتقالات الأخير، كانت لدي العديد من العروض، من دوريات اخرى وبمقابل مادي أكبر، ولكن صلاح نصحني بالانضمام إلى الدوري الإنجليزي، وكان هذا الأمر حلمي منذ البداية».

وأضاف: «صلاح أخبرني كذلك بضرورة القدوم إلى الدوري الإنجليزي، وأكد لي أنني هنا أستطيع التطور بشكل كبير، وتحقيق شيء لي ولمنتخب بلادي، وأستون فيلا فريق كبير وشرف لي اللعب في صفوفه».

نجم الاهلي الأسبق، أكد على سعادته بالتواجد في الدوري الإنجليزي، حيث قال: «فخور باللعب لنادٍ كبير بقيمة وتاريخ أستون فيلا، اعتدت على بذل المجهود منذ أن كنت مع الأهلي في قطاع الناشئين حتى الوصول للبريميرليج ».

كما تطرق تريزيجيه للحديث شخصية صلاح خارج الملعب، مؤكدًا أنه لاعب كبير ويستطيع حسم المبارايات الصعبة حتى إذا صادفه حالة عدم توفيق.

وتابع نجم أستون فيلا: «صلاح خارج الملعب شخصية رائعة ويتعامل مع الجميع في منتخب مصر بطريقة محترمة ولا يتعامل مع باقي اللاعبين كونه أحد أفضل 3 لاعبين في العالم».

في سياق أخر أكد تريزيجيه أنه يترقب مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل باقي مباريات الفرق الكبرى، خصوصًا أن الريدز منافس صعب وستكون مواجهته قوية بكل المقاييس.

ويحل ليفربول ضيفًا على أستون فيلا، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح تريزيجيه: «نسعى لتحقيق نتيجة طيبة وجاهزون لهذه المواجهة وأتمنى أن نقدم مستويات قوية ونحصد نتيجة جيدة على ملعبنا، ليفربول فريق قوي مع مدربه الألماني، وهو بطل أوروبا ويتصدر ترتيب الدوري الأقوى في العالم».

وأتم تريزيجيه: «المواجهة ستكون صعبة أيضًا على الريدز لأننا نلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا المتحمسة كما أن فريقه جاهز وبكامل قوته، لدينا جماهير رائعة وأجواء مميزة، أنا معتاد على الأجواء الجماهيرية منذ أن لعبت في النادي الأهلي».