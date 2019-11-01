مصر تبدأ تدريبًا عسكريًا لأول مرة مع هذه الدولة

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الجيش المصري

شهد اليوم الجمعة انطلاق تدريب عسكري، تشارك فيه قطع من الجيش المصري في باكستان.

ويشارك في التدريب الذي أطلق عليه اسم "فجر الشرق-1"، ويستمر حتى 8 نوفمبر الجاري، الجيش الأردني.

ويجمع التدريب العسكري لأول مرة قوات خاصة من مصر وباكستان والأردن، حيث يهدف التدريب إلى الارتقاء بمستوى مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات في عمليات التطويق والبحث والتفتيش، وكيفية اكتشاف المتفجرات ومواجهة العبوات الناسفة والتدريب على الإسعافات الميدانية.


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