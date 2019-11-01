» فرمان جديد من «البدري» بشأن لاعبي الأهلي

01 نوفمبر 2019 - 05:20 م

وافق حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على انضمام لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمعسكر المنتخب يوم الجمعة بدلًامن الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن ينضم لاعبو الأهلي يوم الجمعة المقبل بسبب تواجدهم في معسكر مغلق مع فريقهم بالإمارات والذ سيستمر حتى يوم الخميس المقبل، ويتخلله مباراة ودية أمام منتخب ليبيريا يوم 7 نوفمبر الجاري

يذكر أن المنتخب الوطني، أنهى معسكره المفتوح بعد 3 أيام فقط من التدريبات المتفرقة لبعض اللاعبين الذين تم اختيارهم من قبل البدري، على أن ينطلق المعسكر المغلق يوم الثلاثاء المقبل بحضور جميع اللاعبين المحليين الذين تم اختيارهم فيما عدا لاعبي الأهلي؛ وذلك استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري.