» «جلال» يعلن قائمة المصري لمواجهة بطل سيشيل

01 نوفمبر 2019 - 05:33 م

أعلن الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة ايهاب جلال، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة كوت دي أور بطل سيشل في إياب دور الـ32 مكرر ببطولةالكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب .

وتضم القائمة 19 لاعبا هم :

أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته لحراسة المرمى ، ومعهم كل من عمر كمال عبد الواحد ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، عبد الناصر دي ماريا ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، إيزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، حجاج عويس ، أحمد ياسر ، حسن علي ، إسلام عطية ، حسين رجب ، أحمد جمعة ، محمود وادي ، أوستين أموتو .