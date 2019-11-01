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الإسكان: تنفيذ 5 مشروعات بالقاهرة بتكلفة 2 مليون جنيه

الحياة السياسية

وزير الاسكان
وزير الاسكان

أحمد سالم

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مياه الشرب

القاهرة

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القاهرة، بإجمالي طاقة مضافة 2.26 مليون م3/يوم، بتكلفة مليار و422 مليون جنيه، وذلك بهدف تحسين خدمات المياه والصرف على مستوى المحافظة.

وأضاف الفار، أن المشروعات الجارى تنفيذها، تشمل، مشروع توسعات محطة تنقية المياه بالتبين، بطاقة 100 ألف م3 / يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 95 %، ومشروع توسعات محطة تنقية المياه بكفر العلو، بطاقة 400 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 65 %، ومشروع توسعات محطة تنقية المياه بشمال حلوان، بطاقة 200 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 52 %، ومشروع توسعات محطة صرف صحي الأميرية، بإضافة طاقة 1.56 مليون م3/يوم، لرفع الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 3.37 مليون م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 98 %، بالإضافة إلى مشروع خطوط المياه المرشحة من محطتي مياه التبين وكفر العلو، بطول 40 كم.

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